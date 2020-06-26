"Kuzey Makedonya'da İş ve Yatırım Fırsatları" konulu toplantı düzenlendi
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"Kuzey Makedonya'da İş ve Yatırım Fırsatları" konulu toplantı düzenlendi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi tarafından internet üzerinden "Kuzey Makedonya'da İş ve Yatırım Fırsatları" konulu toplantı düzenlendi.

26.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:28

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi tarafından internet üzerinden "Kuzey Makedonya'da İş ve Yatırım Fırsatları" konulu toplantı düzenlendi.

DEİK Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Dr. Bilal Kara'nın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya, DEİK Başkanı Nail Olpak, Kuzey Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Elvin Hasan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Oğuzhan Berber ve Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı konuşmacı olarak katıldı.

DEİK Başkanı Olpak, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaptıkları toplantılar ile yeni normal şartları arasında süreci en iyi götürmeye gayret eden kurumlardan biri olduklarını söyledi.

Kuzey Makedonya'yı, NATO'nun 30. üyesi olarak kabul edilmesi ve AB müzakerelerine başlamasından dolayı tebrik eden Olpak, "Artık baktığımızda hedeflerimiz ortak, ana hedefimiz nedir diye sorarsak gücümüzü ortak tarih ve kültürümüzden aldığımız dostluğumuzun üzerine yerleştirmek kaydıyla ekonomik ilişiklerimizi ve karşılıklı iş birliklerimizi üst seviyeye çıkartmak." ifadelerini kullandı.

Olpak, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasına değinerek "Ülkeler açısından çok önemli avantajlar barındıran serbest ticaret anlaşmasının aramızda geçerli olduğunu hatırladığımız zaman iş dünyası açısından bizlerin çok daha fazla çalışmamız gerektiğini dikkatinize sunmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Devlet Bakanı Hasan ise 1,5 yıldır bu görevde olduğunu ve bunun pandemi gibi zorlu bir sürece denk geldiğini belirterek, "Gönül isterdi ki bir araya gelelim. Bu toplantıyı sanal ortamda değil de Türk insanının samimiyetiyle gerçekleşsin, hepimiz bir arada olalım. İnşallah bu daha ileri bir zamanda gerçekleşecektir." diye konuştu.

Hasan, "Kuzey Makedonya'da İş Ortamı ve Yatırım Fırsatları" ve "Kovid-19 Dönemi Kuzey Makedonya Tanıtımı" konulu iki sunum gerçekleştirdi.

Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Berber de Türkiye ile Makedonya arasındaki ilişkilerin son derece yoğun olduğunu söyledi. Koronavirüsün ekonomiye etkilerinden söz eden Berber, 1 Temmuz'dan itibaren Kuzey Makedonya'daki havalimanlarının açılacağını belirtti. Berber, "Önümüzdeki dönem için Türk firmaları geçmiş dönemde olduğu gibi iş faaliyetlerine, yatırım faaliyetlerine devam etmelidir." dedi.

Türkiye'nin her zaman Kuzey Makedonya'nın yanında olduğunu ve yanında olmaya devam edeceğini, Türkiye'nin de burada her zaman önemli bir yeri olduğunu söyleyen Berber, "Türkiye Kuzey Makedonya'nın ticari partnerleri arasında ilk 10'da, her zaman ilk 5'e yarışmaktadır. Genelde altıncı, yedinci sıralarda olmaktadır. Bu rakamların önümüzdeki dönemde daha da yükseleceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Sucubaşı ise Kuzey Makedonya'nın alan olarak Doğu Avrupa ve Avrupa'ya hitap edebilecek bir açılış kapısı olarak görülebileceğini söyledi. Ülkenin coğrafi konumunun çok sağlıklı değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Sucubaşı, "Geniş kapsamlı, daha makro düzeyde değerlendirdiğinizde Kuzey Makedonya'ya yapılacak yatırımın aslında Avrupa'ya yapılmış bir yatırım olarak görülebileceğini düşünüyorum. Daha da ötesinde Kuzey Makedonya'ya yatırım yapmanın birçok avantajları var." değerlendirmesinde bulundu.

Sucubaşı sunumunda, Kuzey Makedonya'daki iş fırsatları, ekonomik beklentiler ve Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkileri üzerinde durdu.

Kaynak: AA

Manşet

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