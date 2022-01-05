Kuzey Makedonya'da ilk Flurona vakasına rastlandı

Kuzey Makedonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile influenza (grip) virüsünün bir kişide aynı anda tespit edildiği "Flurona" vakasına rastlandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ülkeye ABD'den gelen 26 yaşındaki bir kişide "Flurona" vakasına rastlandığı bildirildi.

ABD'de iki doz aşılandığı ve klinik durumunun iyi olduğu belirtilen hastanın tedavisine evde devam edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Aralık sonunda ülkede ilk omicron varyantına rastlanmış, dün 9 kişide daha omicron varyantı olduğu bildirilmişti.

Ülkede 228 bin 540 kişide Kovid-19'a rastlanırken, ölü sayısı 8 bin olarak açıklandı.

AA / Dzihat Aliju - Son Dakika Haberleri

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