Kuzey Makedonya'da İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için dua edildi

28.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:18

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te cuma namazında, dün gece İdlib'de şehit olan Türk askerleri için dua edildi.

Cuma namazı için camileri dolduran Müslümanlar, Eski Üsküp Çarşısı'ndaki tarihi Murat Paşa Camisi'ne de akın etti.

Murat Paşa Camisi vaiz ve hatibi Süleyman Baki, cuma hutbesinde, şehitlik mertebesinin İslam'da en yüce mertebelerden biri olduğunu ifade ederek, "Bu günler, sıkıntılı günler. Ne zaman ki Müslümanların mübarek bir gecesi, bir kandili, bir günü, bir bayramı, bir ramazanı varsa birileri Müslümanlara bu günleri zehretmek için mücadele ediyor." diye konuştu.

Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin İdlib'de haklı bir mücadele verdiğine dikkati çeken Baki, şunları kaydetti:

"Hain ve zalim Esed rejimi ve onun destekçisi Rusya'nın desteğiyle Müslüman kanı akıtılıyor, Müslüman namusuna el uzatılıyor, oradaki Müslümanlar, Suriyeliler katlediliyor. Bizler burada yaşayan Müslümanlar olarak elimizden bir şey gelmiyor. Ama dua edebiliriz. Rabbim Müslümanlara birlik beraberlik ihsan eylesin. Rabbim Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'yi her daim muzaffer eylesin. Rabbim Müslümanlara güç, kuvvet ve nusret ihsan eylesin. Bütün aziz şehitlere Rabbim rahmet eylesin. Bizleri onların şefaatine nail eylesin."

Kaynak: AA