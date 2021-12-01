Kuzey Makedonya'da halkın yüzde 65'i Kovid-19'un laboratuvar ürünü olduğunu düşünüyor

Kuzey Makedonya'da halkın yüzde 65'i yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvarda üretildiğini düşünüyor.

Kovid-19'dan toplam vefatın 7 bin 581 olduğu Kuzey Makedonya'da yapılan bir anket, Kuzey Makedonyalıların yüzde 65'inin Kovid-19'un laboratuvar ortamında elde edildiği görüşünü taşıdığını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 44'ü Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığının Kovid-19 konusundaki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı yönünde fikir beyan etti.

Bu sonuçlara rağmen ülkede iki doz aşı olanların sayısı 790 bine çıktı. Toplam doz sayısı 1 milyon 680 bine ulaştı.

Bosna Hersek ve Karadağ'da Kovid-19 rakamları

Bosna Hersek'te son 24 saatte 638 Kovid-19 vakası görüldü, 38 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede toplam vefat sayısı 12 bin 206'ya yükseldi.

???????Karadağ'da da son 24 saatte 235 vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti.

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet