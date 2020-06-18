Kuzey Makedonya'da eski özel yetkili savcıya rüşvet nedeniyle 7 yıl hapis cezası Kuzey Makedonya'da eski Özel Yetkili Savcılık Başkanı Katica Janeva, "Rüşvet" adı verilen dava kapsamında, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kuzey Makedonya'da eski Özel Yetkili Savcılık Başkanı Katica Janeva, "Rüşvet" adı verilen dava kapsamında, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Üsküp Yüksek Mahkemesinde görülen davada Janeva'nın yanı sıra "haraç" ve "para aklama" suçundan TV sunucusu ve imtiyaz sahibi Bojan Jovanovski'ye de 9 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme başkanı suçluların tutuklu bulunduğu sürelerin cezaların infazında göz önünde bulundurulacağını bildirdi.

Özel Yetkili Savcılığın baktığı "İmparatorluk" adlı davada sanık sıfatıyla yargılanan iş adamı Orce Kamçev'in cezasının hafifletilmesi için Jovanovski'nin etkisini kabul eden Janeva'nın 50 bin avro ile mobilya gibi önemli kazanımlar elde ettiğini belirten hakim, Jovanovski'nin ise yasa dışı yollardan elde edilen kaynaklarla çeşitli dünya markalarından lüks kıyafetler aldığını aktardı.

Mahkeme ayrıca Jovanovski'ye 12 bin avro para cezası da verilmesini kararlaştırdı.

Rüşvet davası

"Rüşvet" davası Kasım 2019'da görülmeye başlanmıştı. İddianame üç kişi hakkında hazırlanmış, Zoran Milevksi-Kiçeec ilk duruşmada suçunu kabul ettikten sonra 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Temel Savcılığı, 15 Temmuz'da, Bojan Jovanovski ve Zoran Milevski Kiçeec adlı kişiler hakkında "Rüşvet" adı verilen soruşturma başlatmıştı. Savcılık, söz konusu kişilerin Janeva ile ilişkisinin olup olmadığının araştırılmasına karar kılmıştı.

İddianamede, Jovanovski ve Kiçeec'in, iş adamı Kamçev'e 8 milyon avro karşılığında serbest bırakılma ve hakkındaki davaların düşürülmesi sözü verdiği belirtilmişti.

Eylül 2019'da Kuzey Makedonya Meclis komisyonu Janeva'yı görevinden uzaklaştırmıştı.

Kaynak: AA