Kuzey Makedonya'da erken genel seçimin sonuçları açıklandı
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Kuzey Makedonya'da erken genel seçimin sonuçları açıklandı

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Kuzey Makedonya'da erken genel seçimin sonuçları açıklandı
16.07.2020 23:41 | Son Güncelleme: 17.07.2020 00:38

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu (DİK) Başkanı Oliver Derkoski, yaptığı açıklamada, kayıtlı 1 milyon 814 bin 263 seçmenin yüzde 51,94'üne karşılık gelen 942 bin 334 seçmenin oy kullandığını ifade etti.

Kullanılan oyların 910 bin 868'inin geçerli, 31 bin 466'sının ise geçersiz olduğunu vurgulayan Derkoski, bu sonuçların resmi olmadığını, bir süre daha seçim sonuçları için şikayet ve itirazların yapılabileceğini söyledi.

Buna göre, Makedon partisi Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki "Yapabiliriz İttifakı" 327 bin 329 oy alarak 46 milletvekili çıkardı. Bir diğer Makedon partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki "Doğrul Makedonya İttifakı" da 315 bin 344 oy alarak Meclis'te 44 koltuk elde etti.

Ülkedeki en büyük Arnavut partisi konumundaki Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) 104 bin 587 oy alarak 15 milletvekili, "Şimdi Zamanı" sloganıyla ittifak kuran "Arnavutlar için İttifak" ve "Alternativa" partileri arasındaki ittifak 81 bin 297 oy alarak 12 milletvekili, Sol (Levica) Partisi 37 bin 551 oy alarak 2 milletvekili, Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) de 13 bin 891 oy alarak 1 milletvekili çıkardı.

DİK'in internet sitesine yapılan hacker saldırısına da değinen Oliver Derkoski, "Dün gece DİK'in internet sitesine bir hacker saldırısı gerçekleşti. Çok da büyük bir hasar oluşmadı diyebilirim. Sadece DİK'in operatif faaliyetlerinde bundan kaynaklanan bir gecikme oldu." dedi.

Oy verme işlemi salgın nedeniyle ilk defa 3 güne yayıldı

Oy kullanma işleminin yerel saatle 07.00-21.00'de gerçekleştiği seçimlerde oy verme işlemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk defa 3 güne yayıldı.

Kovid-19 bulaşmış ve tedbir amacıyla evlerinde karantinada bulunan 723 kişi, 13 Temmuz'da oy hakkını kullandı.

14 Temmuz'da ise 8 bin 855 hasta ve yaşlı bakımevinde kalan 357 vatandaşın, 1657 mahkum ile yerinden edilmiş 6 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu bildirildi.

Seçimde 120 sandalyeli Meclis'e girebilmek için 15 siyasi ittifak ve partiden 1500'ten fazla aday yarıştı.

Bağımsızlığını elde ettiği 1991'den itibaren 10'uncu kez genel seçimin yapıldığı ülkede, 5'inci kez erken seçime gidildi.

Kuzey Makedonya'da daha önce 2008, 2011, 2014 ve 2016'da erken genel seçim yapılmıştı.

Kaynak: AA

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