Kuzey Makedonya'da elektrik zammına karşı protesto Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkede elektriğe yapılan zam protesto edildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkede elektriğe yapılan zam protesto edildi. Muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) tarafından düzenlenen protestoya katılan vatandaşlar Adalet Bakanlığı önünden Enerji Düzenleme Komisyonu binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Kaynak: AA