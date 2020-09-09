Kuzey Makedonya'da elektrik zammına karşı protesto
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkede elektriğe yapılan zam protesto edildi.
09.09.2020 21:47 | Son Güncelleme: 09.09.2020 21:53
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, ülkede elektriğe yapılan zam protesto edildi. Muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) tarafından düzenlenen protestoya katılan vatandaşlar Adalet Bakanlığı önünden Enerji Düzenleme Komisyonu binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
Kaynak: AA