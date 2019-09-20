20.09.2019 16:21

- Kuzey Makedonya'da Eğitim Heyecanı başladı

Makedonya Maarif Vakfı Okulları 2019-2020 eğitim öğretim yılına 'Merhaba' dedi

ÜSKÜP - 2020 eğitim ve öğretim yılına start verilirken yeni yıl için düzenlenen açılış programı renkli görüntülere sahne oldu. Törende konuşan Üsküp Büyükelçisi Tülay Erkan Kara, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük arzusu ve rüyası vatandaşların ve akraba toplulukların çok olduğu yerlerde okullar ve üniversiteler açmaktı. Maarif Vakfı da sırf bu yüzden kuruldu" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Kuzey Makedonya'da bulunan okullarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına başlaması dolayısıyla görkemli bir açılış programı düzenledi. Kalkandelen ilçesinde bulunan Maarif Vakfı Uluslararası Okullarında düzenlenen programa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Hasan Taşçı, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır, Kuzey Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, STK temsilcileri ve veliler katıldı. Okulun tanıtım filmiyle başlayan açılış programı, protokol konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmaların ardından anaokulu, ortaokulu ve lise düzeyinde eğitim alan öğrenciler sahnede hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin oluştuğu sahnede, çocuklar doyasıya eğlenerek yeni eğitim yılına 'Merhaba' dedi. Program sonunda Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça'ya 3. Sınıf öğrencisi tarafından yapılan bir resim hediye edildi. Yöneticiler ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çekilerek bu anları ölümsüzleştirdi.

"Cumhurbaşkanımızın hayalini gerçekleştirdik"

Programda konuşan Üsküp Büyükelçisi Tülay Erkal Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bir ve beraberce yürüdüğümüz takdirde etkili ve yetkili olabiliriz. Aksi halde yalnız kalmayla karşı karşıya kalırız. Hiçbir şekilde ayrım yapmayalım. Hadis-i Şerif'te de belirtildiği gibi, 'Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek', Allah rızası için sevmek. Bu okul ilelebet devam edecek. Bu yüzden ben buradan teşekkür borcumu sayın Cumhurbaşkanımıza yapmak istiyorum. Onun hedefleri gerçek oldu. Keşke buralarda olabilseydi şu güzel tabloyu beraber paylaşabilseydik. Belki sık gelemese de yüreği burada ve şunu ifade etmek istiyorum onun en büyük arzusu ve rüyası vatandaşların ve akraba toplulukların çok olduğu yerlerde okullar ve üniversiteler açmaktı. Maarif Vakfı da sırf bu yüzden kuruldu tüm dünya ülkelerinde varlığımızı hissettirmek siz değerli velilerimizi ve öğrencilerimize layık olduğunuz ölçüde okullar açmaktı" dedi.

"Bu birlik başarının bir garantisi ve temsilcisi"

Makedonya'ya yapılan yatırımların bir parçası oldukları için Maarif Vakfına teşekkür eden Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, "İyi ki Maarif Vakfı kurulmuş ve bu topraklara gelmişler ardından da bizleri de bu tip hayır işlerinin içerisine katmışlar. Burada hem vakfın, okul yönetiminin ayrıca aile birliğinin hem de öğrencilerin bir arada bulunması başarının çok açık bir garantisi ve temsilcisi. Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik olduğu sürece Türkiye'den gelip buradaki eğitim hizmetini vermek için yarışa giren Maarif Vakfını yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA