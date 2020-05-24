Kuzey Makedonya'da camilerde bayram namazı kılındı
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Kuzey Makedonya'da camilerde bayram namazı kılındı

Kuzey Makedonya'da korona virüs pandemisine rağmen camilerde bayram namazı kılındı.

Kuzey Makedonya'da camilerde bayram namazı kılındı
24.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:11

Kuzey Makedonya'da korona virüs pandemisine rağmen camilerde bayram namazı kılındı.

Kuzey Makedonya'da hükümet ve İslam Birliği arasında Ramazan ayının son haftasında süren tartışmalar neticesinde hükümet, sokağa çıkma yasağı saatlerini bayram namazının kılınmasına uygun bir şekilde ayarladı. Hükümet, pandemi ile mücadele tedbirleri çerçevesinde Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 42 saatlik sokağa çıkma yasağının ülkede yaşayan Müslümanların bayram namazını eda edebilmeleri için resmi tatil olan Ramazan Bayramı'nın birinci gününde saat 11: 00'de başlamasına karar verdi. Ülkede yaşayan Müslümanlar, pandemiye karşı uygulanan tedbirler kapsamında diğer bayramlardan farklı olsa da maskelerle birlikte sosyal mesafeye uygun bir şekilde bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Her bayram düzenlenen merkezi tören yerine Mustafa Paşa Camii'nde bu yıl düzenlenen mütevazi bayram namazı, İslam Birliğinden ve Üsküp Müftülüğünden sadece en üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Dini Hizmetler Müşavirinin imam olduğu bayram namazı öncesi Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, bayram hutbesinde birlik ve beraberlik mesajları verdi. İsmaili, ülkede yaşayan tüm Müslümanlara pandemiden korunma amacıyla alınan önlemlere uymaları çağrısında bulunarak, "Covid 19'un meydana getirdiği belirsizlik ve korku havası, Yüce Allah'a olan sevgimizi ve imanımızı daha da güçlendirmiştir. Çünkü bu belirsizlik ve korku ortamında sadece ve sadece Yüce Allahımıza güvenebileceğimizi ve onun takdir ettiği kader çizgisinin dışında başka hiçbir seçeneğimizin ve dayanağımızın olmadığını ve bu vesileyle kusurlarımızı hatırlayarak ve durumumuzu düzelterek kalplerimizin ve ruhlarımızın sürur ve mutluluk içinde olması gerektiğine iyice inanmış olduk" ifadelerini kullandı.

Bayram duasından sonra açıklama yapan İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi, dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutlayarak, "Sadece iki bayramımız var, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Dolayısıyla önümüzdeki bayramları daha güzel şartlarda ve tüm dünyadaki insanlığı sarsan Covid-19 pandemisinin kötülüğüne karşı galip gelerek karşılamamızı Allah'tan niyaz ederim. Allah herkesten razı olsun ve Ramazan ayındaki tüm ibadetlerimizi kabul etsin" şeklinde konuştu.

Mustafa Paşa Camii'nde olduğu gibi ülkedeki bütün camilerde hutbe okunarak, bayram namazı kılındı. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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