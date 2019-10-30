Kuzey Makedonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Salih Murat seçildi
Kuzey Makedonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Türk kökenli hakim Salih Murat seçildi.
Kuzey Makedonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Türk kökenli hakim Salih Murat seçildi.
Anayasa Mahkemesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi üyelerinden Salih Murat'ın, mahkemenin yeni başkanı seçildiği ifade edildi.
Açıklamada, kararın mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı Nikola İvanovski'nin görev süresinin sona ereceği 1 Kasım'da yürürlüğe gireceği aktarıldı.
Salih Murat kimdir?
Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrine bağlı Vrapçişte'de 1966'da dünyaya gelen Salih Murat, Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden 1991'de mezun oldu.
Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin de kurucuları arasında yer alan Murat, 2012'de Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Murat, Anayasa Mahkemesi üyeliğe seçildikten sonra, mahkemenin başkanlığını da yapacak ilk Türk olacak.
Evli olan Murat'ın 4 çocuğu bulunuyor.