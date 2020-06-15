Kuzey Makedonya'da 51 düzensiz göçmen yakalandı Kuzey Makedonya'nın kuzeyindeki Kumanova şehrinde 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Makedonya'nın kuzeyindeki Kumanova şehrinde 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kumanova'nın Vaksince köyünde Pakistan ve Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "14 Haziran'da Kumanova'nın Vaksince köyünde 59 yaşındaki T.K'nin evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada 6 reşit olmayan kişi dahil 38 Pakistan ve 13 Afganistan uyruklu toplam 51 göçmen yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili Kamu Savcılığının bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA