Kuzey Makedonya'da 2 ay sona ilk cuma namazı kılındı
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Kuzey Makedonya'da 2 ay sona ilk cuma namazı kılındı

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış hızı düşerken, birçok ülke salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemleri kaldırmayı sürdürdü.

15.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:45

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış hızı düşerken, birçok ülke salgınla mücadele kapsamında aldığı önlemleri kaldırmayı sürdürdü.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, yaptığı açıklamada, 25 Mayıs'tan itibaren 300 kişiye kadar kapalı ya da açık alanlarda düzenlenecek toplantı veya gösterilere izin verileceğini duyurdu.

Ülkede, aynı tarihte restoran ve kafeler de yeniden hizmete girecek, müşteri ve çalışanlar maske kullanımı, sosyal mesafe ve özel hijyen kurallarına uymak zorunda olacak.

Çekya'daki vaka sayısı 8 bin 352'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 293'e yükseldi.

Saraybosna'da toplu taşıma yeniden başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise salgın nedeniyle 20 Mart'ta durdurulan şehir içi toplu taşıma bu sabah yeniden başladı.

Toplu taşıma araçlarını kullanacak yolculara maske zorunluğu getirilirken, eldiven de takmaları tavsiye edildi. Araç sürücülerine, bilet kesen ve kontrol yapanlara ise hem maske hem de eldiven zorunlu kılındı.

Araçlara binen her yolcunun eline dezenfektan sıkılırken, yolcular indikten sonra da oturduğu koltuklar dezenfekte edildi. Araç içindeki oturulacak yerler de sosyal mesafe dikkate alınarak işaretlendi.

Bosna Hersek'teki vaka sayısı 2 bin 218'e, can kaybı ise 128'e ulaştı.

Kuzey Makedonya'da 2 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Kuzey Makedonya'da ise yaklaşık 2 ay sonra camilerin cemaatle ibadete açılmasının ardından bugün ilk cuma namazı kılındı.

Uzun aradan sonra cuma namazı kılmak için camilere akın eden insanların kendi seccadelerini getirdikleri ve maske kullanımına, ellerin dezenfekte edilmesine, sosyal mesafenin korunmasına dikkat ettiği gözlendi.

Kuzey Makedonya İslam Birliğinin kararıyla cuma hutbesi de 10 dakikayı geçmeyecek şekilde irat edildi.

Ülkede cemaatle ibadete 17 Mart'ta ara verilmişti.

Yaklaşık 2 aydır olağanüstü halin (OHAL) devam ettiği Kuzey Makedonya'da, kimi zaman farklılıklar gösterse de her gün 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu doğrultuda, yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları camide cemaatle kılınabiliyor.

Kuzey Makedonya'daki vaka sayısı 1740'a çıkarken, bugüne kadar 97 kişi hayatını kaybetti, 1251 kişi iyileşti.

Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle devlet sekreteri istifa etti

Avusturya'da salgın süresince eleştirilerin odağındaki Yeşiller Partisinden kültür ve sanat alanından sorumlu Devlet Sekreteri Ulrike Lunacek istifa etti.

Lunacek'in Kovid-19 nedeniyle zor günler geçiren sanatçılar başta olmak üzere tiyatro ve sinema gibi sanat merkezlerinin sorunlarına yeterince çözüm bulamadığı iddia ediliyordu.

Avusturya'daki vaka sayısı 16 bin 108, ölü sayısı ise 628 oldu.

Virüs bulaşan kişi sayısının 17 bin 850'ye, can kaybının ise 893'e ulaştığı Polonya'da, Sağlık Bakanlığı salgın nedeniyle kapatılan okulların 7 Haziran'a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Karadağ'da kısmi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Karadağ'da 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kaldırılırken, restoran, kafe ve alışveriş merkezleri de kapılarını yeniden müşterilerine açtı.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma koşulu getirilirken, başkent Podgorica'daki bazı alışveriş merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Karadağ'da 324 vaka tespit edilirken, bunların 9'u hayatını kaybetti, 309'u ise iyileşti.

Bulgaristan'da da alışveriş merkezleri açılıyor

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, salgın nedeniyle kapalı olan alışveriş merkezlerinin 18 Mayıs'tan itibaren yeniden açılmasına karar verdi.

Bulgaristan Ulusal Radyosunun haberine göre, Borisov'un 19 Mayıs'ta Balkan ülkelerinin liderleriyle ortak toplantı yapması bekleniyor. Büyük olasılıkla online yapılacak toplantıda, bölge ülkeleri arasında turistlerin dolaşım koşullarının ele alınacağı aktarıldı.

Kovid-19 nedeniyle 102 kişinin öldüğü Bulgaristan'da vaka sayısı 2 bin 138, iyileşen sayısı ise 545 olarak açıklandı.

Kuzey Makedonya'da 2 ay sona ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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