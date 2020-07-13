Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz seçimleri öncesi Kovid-19 hastaları oy kullanıyor Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz Çarşamba yapılacak erken genel seçimde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ile karantinada kalan vatandaşlar için oy kullanma işlemi bugün başladı.

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz Çarşamba yapılacak erken genel seçimde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları ile karantinada kalan vatandaşlar için oy kullanma işlemi bugün başladı. Kayıtlı seçmenler, siyasi parti temsilcileri ve 3 sağlık çalışanından oluşan ekiplere oylarını teslim ederken, yarın ise kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile yaşlı ve mahkumlar oy kullanacak.

Kaynak: AA