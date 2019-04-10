Kuzey Makedonya'da 15 Fetö Üyesinin İadesi

Kuzey Makedonya'da Hükümet Sözcüsü Mile Boşnyakovski, ülkede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 15 kişinin iadesi ile ilgili kanıtların olması ve bu kanıtların makamlarca tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Boşnyakovski, hükümetin 129. oturumunda alınan kararlara ilişkin düzenlendiği basın toplantısında, ülkede FETÖ üyesi 15 kişinin iadesi konusundaki soruları da yanıtladı.

Bu konunun hükümetin son oturumunda görüşülmediğini belirten Boşnyakovski, "Bu vesileyle bir kez daha yinelemek istiyorum: Ülkemiz NATO müttefikleriyle her zaman teröre karşı mücadele etti ve bu gelecekte de böyle olacaktır. Öyle ki bir şeylere işaret edildiğinde her zaman kanıtların olması gerekir. Eğer (kanıtlar) varsa tabii ki de makamların bunları tespit etmesi gerekir." dedi.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, geçen hafta ülkede FETÖ üyesi 15 kişi için iade prosedürünün Adalet Bakanlığınca yürütüldüğünü bildirmiş, Başbakan Zoran Zaev ise ülkesinin bu konuda ulusal ve uluslararası mevzuatlara saygı duyacağını kaydetmişti.

Öte yandan, AA muhabirinin ülkedeki FETÖ terör örgütü üyelerinin iade süreçleriyle sorusuna Kuzey Makedonya Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen yazılı açıklamada, bakanlığın 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye'den gelen birçok iade talebi üzerinde çalıştığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Adalet Bakanlığı bir sonraki adımlar için mahkemeye başvurdu. Şu anda terör alanında suçlarla ilgili 15 iade talebi davası görülüyor. Tüm prosedürler devam ediyor ve ilgili makamlar iletişim halindeler." ifadesi kullanılmıştı.

Kuzey Makedonya'da geçen hafta bir dizi temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Radmila Şekerinska ile düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün bir kısım unsurlarının Makedonya'daki varlığı konusunda bilgilerinin olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA