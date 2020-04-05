Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yılı dolayısıyla tebrik etti.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yılı dolayısıyla tebrik etti.

Pendarovski, yayımladığı mesajında, "Aralarında Makedonca da olmak üzere 13 dilde yayın yapan Anadolu Ajansının 100. yılını kutlarım." ifadesini kullandı.

AA'nın başarılı çalışmalarına devam etmesi temennisinde bulunan Pendarovski, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı, uzun süreli varlığı ve küresel düzeydeki teknolojik, siyasal, toplumsal ve ekonomik kalkınma aracılığıyla reform bağlamında Türkiye'de, bölgede ve dünya çapında meydana gelen birçok olayın önemli bir vakanüvisidir."

Kaynak: AA