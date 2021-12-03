Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'nden ULUSKON'a ziyaret

ULUSKON'un genel merkez binasında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında ikili karşılıklı ihracat ve ithalat konusunda görüştü. Aralık ayında düzenlenmesi planlanan forum, Türkiye-Kuzey Makedonya Cumhuriyetleri arasında gerçekleşebilecek yeni ticari iş birlikleri başlatması hedefleniyor.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA YATIRIMA İHTİYAÇ DUYULUYOR'

Suzana Tuneva, Kuzey Makedonya'daki mevcut yatırım fırsatları ile ilgili, Makedonya'da yenilenebilir enerji konusunda yatırıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Tuneva, "Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik ve benzeri alanlarda yatırımcılar arıyoruz. Makedonya özellikle jeotermal kaynaklar bakımından da çok zengin. Sayın Atasoy'un bütün dünyadaki çalışmalarını çok büyük takdirle karşılıyorum ve kendisini takip ediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ihracatı ve ithalatı artırmak bizim için önemli. Bu hususta ULUSKON'dan en kısa sürede bir heyeti ülkemizde gerçekleştireceğimiz, alanında iddialı iş adamlarının ve işkadınlarının katılacağı bir forumda ağırlamak isteriz" dedi.

Başkan Atasoy ise, ülkenin jeotermal kaynaklarını değerlendirebilecek ve Kuzey Makedonya'ya Türkiye'den tıp teçhizatları ihraç edebilecek şirketlerle bağlantıya geçti. Atasoy, "Sayın Tuneva, Kuzey Makedonya'daki olası alıcılarla irtibata geçerek yatırım yapmak isteyen iş insanlarının talep ve sorularını iletti" ifadelerini kullandı.

Görüşme ikilinin karşılıklı hediyelerini takdim etmelerinin ardından sona erdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet