Kuzey Makedonya bu yıl NATO üyeliği ve AB müzakere takvimi bekliyor

Kuzey Makedonya Devlet Başkanı Stevo Pendarovski ülkesinin yıl sonunda NATO üyeliğini almasını beklediğini ve bunun yanı sıra AB ile müzakerelere başlanması için de ekim ayı içerisinde bir tarih edinmesini umduğunu söyledi.

Pendarovski Pazartesi günü yaptığı açıklamada şubat ayı zirvesinde NATO liderlerinin Kuzey Makedonya'yı 30. üye yapmak adına anlaşmaya vardıklarını ve üyelik sürecinin de genelde bir yıl sürdüğünü hatılarttı. Euronews.com'da Görüntüle