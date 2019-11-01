Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'den AB üyelik yorumu: Muhtemelen Don Kişot'un mücadelesini veriyo…

01.11.2019 16:59

Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey yetkilileri, Fransa'nın Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye üyelik görüşmelerinin başlanılmasına karşı oy kullanmasını tarihi bir hata olarak değerlendirdi. Uzmanlara göre böyle yaparak Fransa Cumhurbaşkanı AB'nin on yıllık Balkanlar stratejisini yıktı. …

Kaynak: Youtube