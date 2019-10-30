Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'den AB üyelik yorumu: Muhtemelen Don Kişot'un mücadelesini veriyoruz

30.10.2019 21:37

Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey yetkilileri, Fransa'nın Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB'ye üyelik görüşmelerinin başlanılmasına karşı oy kullanmasını tarihi bir hata olarak değerlendirdi. Uzmanlara göre böyle yaparak Fransa Cumhurbaşkanı AB'nin on yıllık Balkanlar stratejisini yıktı. Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev bunun sonucunda erken seçim çağrısı yaptı.



Zaev son gelişmeleri ve ülkesinin AB üyelik sürecinde geldiği noktayı euronews'e değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle