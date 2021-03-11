Kuzey Makedonya: 3-0
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Kuzey Makedonya: 3-0

11.03.2021 19:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:10
Kuzey Makedonya: 3-0

SALON: Vlade DivacTÜRKİYE: Talya, Defne, Ece, Mina, Ceyda, Bianka İlayda, Meryem (L) (Nisa Nur, İrem, Ceylin)KUZEY MAKEDONYA: Gjorgievska, Trpenovska, Gjorkovska, Djonlaga, Trajkova, TrifunovskaSETLER: 25-11, 25-13, 25-12SÜRE: 55 dakika (15', 19', 21')U16 Kız Milli Takımımız, 2021 CEV U16...

SALON: Vlade Divac

TÜRKİYE: Talya, Defne, Ece, Mina, Ceyda, Bianka İlayda, Meryem (L) (Nisa Nur, İrem, Ceylin)

KUZEY MAKEDONYA: Gjorgievska, Trpenovska, Gjorkovska, Djonlaga, Trajkova, TrifunovskaSETLER: 25-11, 25-13, 25-12

SÜRE: 55 dakika (15', 19', 21')

U16 Kız Milli Takımımız, 2021 CEV U16 Kızlar Avrupa Şampiyonası 1'inci raunt elemelerindeki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.

Elemelerde 2'de 2 yapan Millilerimizde Mina Güneş 14 sayılık performansıyla en skorer isim olurken; ona Bianka İlayda 10, Ece 9, Ceylin 8, Defne 7, Ceyda 6, Talya 1 sayıyla katkı sağladı. Millilerimiz, elemelerdeki üçüncü maçında yarın TSİ 21.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.


- İstanbul
Kuzey Makedonya: 3-0
Kuzey Makedonya: 3-0
Kuzey Makedonya: 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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