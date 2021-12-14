Kuzey Kutbu'ndaki sıcaklık 18 derece daha artarak rekor kırdı

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Kuzey Kutbu'ndaki hava sıcaklığı Haziran ayına kıyasla 18 derece daha artarak, kaydedilen en yüksek derece olarak kayıtlara geçti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Rusya'nın Verkhoyansk kasabasında, geçtiğimiz yıl 20 Haziran'da hava sıcaklığı 38 derece olarak kayıtlara geçti. Hava sıcaklığının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 18 derece daha ısındığını tespit edilirken, bu veri aşırı "hava durumu raporu" arşivine kaydedildi. Dünya'nın değişen iklimi hakkında "alarm çanları" çaldığı ifadesini kullanılan WMO açıklamasında, "Bu hava sıcaklığı, Kutup'tan çok Akdeniz iklimine daha uygun" denildi.

DMÖ Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Bu yeni Kuzey Kutbu kaydı, WMO Hava ve İklim Aşırılıkları Arşivi'ne rapor edilen ve değişen iklim hakkında alarm zillerini çalan bir dizi gözlemden biridir" dedi.

"OKYANUS SU SEVİYESİNDE ARTIŞA NEDEN OLABİLİR"

WMO, dünyanın en hızlı ısınan bölgelerinden biri olan Kuzey Kutbu'nun küresel ortalamanın iki katından daha fazla ısındığını açıkladı.

Bölgede artan sıcaklık, yer altında kalan donmuş toprağın (permasfrost) çözülmesine yol açarak saklı kalan karbondioksit ve metan gazı salınımına neden oluyor. Uzmanlar yer altında saklı kalan donmuş toprağın küresel ısınmayı arttıracağı konusunda endişeli.

Öte yandan yüksek sıcaklıklar, Kuzey Kutbu'ndaki buzulun daha hızlı erimesini sağlayarak deniz seviyesinin yükselmesine sebep oluyor.

(İHA)

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