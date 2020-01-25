Kuzey Koreliler yeni yılda eski liderlerini ziyaret etti
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Kuzey Koreliler yeni yılda eski liderlerini ziyaret etti

Kuzey Kore Yeni Yılı, cumartesi günü ülkenin eski liderlerine sadakat gösterisiyle başlayan törenlerle kutlandı. Kuzey Koreliler, eski liderler Kim İl-sung ve Kim Jong-il'in Mansu Tepesi'ndeki heykelleri önünde eğilerek çiçek bıraktı.

25.01.2020 21:43 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:43
Kuzey Koreliler yeni yılda eski liderlerini ziyaret etti

Yeni Yılı, cumartesi günü ülkenin eski liderlerine sadakat gösterisiyle başlayan törenlerle kutlandı.


Kuzey Koreliler, eski liderler Kim İl-sung ve Kim Jong-il'in Mansu Tepesi'ndeki heykelleri önünde eğilerek çiçek bıraktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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