Kuzey Koreliler yeni yılda eski liderlerini ziyaret etti
Kuzey Kore Yeni Yılı, cumartesi günü ülkenin eski liderlerine sadakat gösterisiyle başlayan törenlerle kutlandı. Kuzey Koreliler, eski liderler Kim İl-sung ve Kim Jong-il'in Mansu Tepesi'ndeki heykelleri önünde eğilerek çiçek bıraktı.
25.01.2020 21:43 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:43
Kuzey Kore Yeni Yılı, cumartesi günü ülkenin eski liderlerine sadakat gösterisiyle başlayan törenlerle kutlandı.
Kuzey Koreliler, eski liderler Kim İl-sung ve Kim Jong-il'in Mansu Tepesi'ndeki heykelleri önünde eğilerek çiçek bıraktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com