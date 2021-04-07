Kuzey Koreli yetkililer, DSÖ'ye ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Koreli yetkililer, DSÖ'ye ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını bildirdi

Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Kuzey Koreli yetkililer, DSÖ'ye ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını bildirdi

Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirtti.

Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirtti.

Virüsle mücadelenin "ulusal varoluş meselesi" olarak değerlendirildiği Kuzey Kore'de yetkililer, DSÖ'ye sunduğu son raporda, ülke genelinde kimsenin Kovid-19'a yakalanmadığını ifade etti.

DSÖ'nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, 732'si 26 Mart-1 Nisan döneminde olmak üzere, salgının başından bu yana ülke genelinde 23 bin 121 kişiye test yapıldığını, elde edilen tüm test sonuçlarının negatif olduğunu aktardı.

Kuzey Kore'de Kovid-19 şüphesiyle kaç kişinin karantinaya alındığına ilişkin sayıların DSÖ ile paylaşılmadığı kaydedildi.

Kuzey Kore, dün, sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Hulusi Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ajda Pekkan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuzey Koreli yetkililer, DSÖ'ye ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:40:37. #1.15#
title