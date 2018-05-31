Kuzey Koreli Üst Düzey Diplomat Chol ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Görüştü

Trump ile Kim Jong Un'u bir araya getirecek zirvenin iptali sonrası New York'a gelen Kuzey Koreli üst düzey diplomat Kim Yong Chol, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Author: euronews-tr

Tags: Donald Trump Kuzey Kore Mike Pompeo Kim Jong-un Posted: 31 mei 2018