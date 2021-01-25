Kuzey Koreli diplomat Güney Kore'ye iltica etti

Kuzey Koreli bir diplomatın, Güney Kore'ye iltica ettiği bildirildi.

Kuzey Koreli bir diplomatın, Güney Kore'ye iltica ettiği bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin Kuveyt'teki Büyükelçiliğinin maslahatgüzarı Ryu Hyun-woo adlı diplomat, ailesiyle Güney Kore'ye sığındı.

Ryu'nun, Kuzey Kore'nin Kuveyt Büyükelçisi So Chang-sik'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2017'de aldığı yaptırım kararının ardından ülkeden sınır dışı edilmesiyle büyükelçiliğe vekalet ettiği bildirildi.

Kuzey Koreli diplomatın, Roma Büyükelçiliği maslahatgüzarı Jo Song-gil'in Güney Kore'ye sığınmasından iki ay sonra, Eylül 2019'da iltica ettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin