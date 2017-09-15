Kuzey Kore Yine Füze Fırlattı
Kuzey Kore, yine füze denemesi gerçekleştirdi.
Kuzey Kore, yine füze denemesi gerçekleştirdi.
Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yaptırım uygulama kararından sonra Kuzey Kore'nin Sunan Pyongyang yakınlarından mahalli saatle 06.57'de bilinmeyen bir füze fırlattığını, füzenin Japonya'nın üzerinden geçerek Pasifik Okyanusuna düştüğünü açıkladı.
Füzenin 770 kilometre yükseklikten uçarak 3 bin 7 yüz kilometre yol gittiği belirtildi. Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı ve ABD'nin daha fazla bilgi almak için ortak çalışma yaptığı belirtildi.
Güney Kore Başkanlık Dairesi acil olarak Milli Güvenlik Konseyini topladı. Güney Kore, Doğu Deniz'inde Kuzey Kore'nin son provakosyonuna karşı balistik füze eğitimi yürütüyordu.
Japonya'nın NHK televizyon kanalı da Kuzey Kore'nin, Japonya'nın Kuzeydoğu istikametine doğru bir füze fırlattığını haber verdi.
BM Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye yaptırım uygulama kararının ardından Kuzey Kore ABD ve Japonya'ya kaşı misilleme tehdidinde bulunmuştu. - SEUL