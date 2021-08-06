Kuzey Kore'yi sel vurdu
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Kuzey Kore'yi sel vurdu

Kuzey Kore'yi sel vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Kore'nin doğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle evler ve tarım arazileri sular altında kalırken, altyapıda hasar meydana geldi.

Kuzey Kore'nin doğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle evler ve tarım arazileri sular altında kalırken, altyapıda hasar meydana geldi. Sel nedeniyle ekinlerin zarar görmesi, ülkedeki gıda durumuna yönelik endişeleri arttırdı.

Kuzey Kore'de şiddetli yağışlar seli beraberinde getirdi. Kuzey ve Güney Hamgyong illeri de dahil olmak üzere doğu kıyısındaki birçok bölgede şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Devlet medyası KRT'nin haberine göre evler ve tarım arazileri sular altında kalırken, köprüler hasar gördü, kanallar da taştı. Devlet Hidrometeoroloji İdaresi Başkan Yardımcısı Ri Yong Nam, Kuzey Hamgyong'un bazı kısımlarının Pazar gününden Salı gününe kadar 500 milimetreden fazla yağmur aldığını, Güney Hamgyong bölgelerinin ise ortalama aylık yağış miktarını aştığını ifade etti. Ri, "Ağustos ayında ülkenin doğu kıyısı da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde daha fazla hasara neden olabilecek daha fazla yağış bekliyoruz" dedi.

Ülke gıda krizi ile karşı karşıya

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin "kritik" bir gıda durumuyla karşı karşıya olduğunu ve birçok şeyin bu yılki hasatlara bağlı olacağını ifade etmişti. Kuzey Kore devlet medyası da aylardır selden kaynaklanan hasarı önlemeye çalışmak için hendekleri, köprüleri ve diğer altyapıları iyileştirmeye yönelik çalışmaları ekrana taşıyordu. Korona virüs salgınını önlemek için aldığı sert tedbirlerin yanı sıra uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomik krizin eşiğinde ve gıda kıtlığı ile karşı karşıya olan Kuzey Kore'de sel nedeniyle ekinlerin zarar görmesi, ülkedeki gıda durumuna yönelik endişeleri arttırdı.

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Kuzey Kore'ye yapılabilecek insani yardım ihtimalini ele alırken, konuya dair detay verilmedi. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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