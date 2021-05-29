Kuzey Kore yetim çocukların madenlerde 'gönüllü çalıştığını' duyurdu
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Kuzey Kore yetim çocukların madenlerde 'gönüllü çalıştığını' duyurdu

Kuzey Kore yetim çocukların madenlerde 'gönüllü çalıştığını' duyurdu
BBC - Haberler | Dünya

Kuzey Kore’nin devlet ajansı KCNA, yetim çocukların devlet tarafından işletilen madenler ve çiftliklerde gönüllü çalıştığını duyurdu.

Kuzey Kore'nin devlet ajansı KCNA, yetim çocukların devlet tarafından işletilen madenler ve çiftliklerde gönüllü çalıştığını duyurdu.

Ajans "gençliklerinin zirvesinde, bilgelik ve cesaret dolu" yüzlerce çocuğun devlet için para almadan çalıştığını aktardı.

Çocukların yaşları belirtilmese fotoğraflardakilerin 13-19 yaş grubunda olduğu görülüyor.

İnsan hakları örgütleri Kuzey Kore'yi uzun zamandır çocukları zorla çalıştırmakla suçluyor.

BBC Şubat ayında Güney Koreli savaş esirlerinin kömür madenlerinde köleliğe zorlandığına dair iddiaları haberleştirmişti.

Kuzey Kore ise iddiaları reddediyor.

Devlet Başkanı Kim Jong-un Nisan ayında yaptığı bir konuşmada halka, yaklaşmakta olan zor zamanlar için hazırlık yapmasını söyledi. Sorunların böylesine açıkça kabul edilmesi Kuzey Kore'de nadiren görülen bir durum.

Kuzey Kore'nin pandemiyle birlikte sınırlarını kapatması, ekonomik olarak ayakta kalmasını sağlayan ticaret ortağı Çin'le ticareti azalttı.

Devlet medyasında geçen hafta boyunca yayınlanan başka haberlerde de "gönüllülerin" ağır işlerde başlaması övülüyordu.

Bugün KCNA'da yer alan haberde fabrikalar, tarlalar ve ormanlarda çalışmak için 700 yetimin gönüllü olduğu aktarıldı.

Ajans Perşembe günkü haberinde de "Onlarca yetim çocuk Çonnae Bölgesi Kömür Madenciliği Kompleksi'ne akın ederek, Parti'nin onlara göstermiş olduğu şefkatin yalnızca milyonda birini geri ödeyebilmeye dair yeminlerini yerine getirdi" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020'de hazırladığı bir raporda Kuzey Kore'yi "en kötü çocuk işçiliği uygulamalarını hayata geçirmekle" suçlamıştı.

Raporda çocukların ana yollarda kar temizlemek veya fabrikalarda üretimi artırmak gibi zorlu işlerde çalıştırıldığı aktarılmıştı.

ABD'ye göre en genci 16-17 yaşında olan bazı gruplar da köprü yapımı gibi projelerde 10 yıl çalışmaya zorlanıyor. Bu gençlerde zorla çalıştırmadan kaynaklanan fiziksel ve psikolojik incinmeler, yetersiz beslenme, yorgunluk ve gelişim eksiklikleri görülüyor.

Kuzey Kore, nükleer silah programı nedeniyle yıllardır uluslararası yaptırımlar altında. Bu durum ülke ekonomisinin gelişmesinin önünde büyük bir engel yaratıyor.

BBC
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