Kuzey Kore, yeni kalkınma planı için ocakta Parti Kongresini toplayacak
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Kuzey Kore, yeni kalkınma planı için ocakta Parti Kongresini toplayacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni beş yıllık kalkınma planı oluşturmak üzere ocak ayında Parti Kongresini toplama kararı aldı.

Kuzey Kore, yeni kalkınma planı için ocakta Parti Kongresini toplayacak
20.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:38

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni beş yıllık kalkınma planı oluşturmak üzere ocak ayında Parti Kongresini toplama kararı aldı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kim başkanlığında toplanan İşçi Partisi Merkez Komitesi ülkenin ekonomik durumunu değerlendirdi.

Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, "Kore Yarımadası ile çevresindeki durum ve çok yönlü etkileri olan beklenmedik ve kaçınılmaz koşullar nedeniyle kalkınma hedeflerinin aksadığı ve halkın yaşam standartlarının umulan ölçüde arttırılamadığı" belirtildi.

Açıklamada, ocak ayında toplanacak Parti Kongresinin, "(ekonomik sıkıntılarla) mücadele için yön belirleyeceği, stratejik ve taktik politikalara karar vereceği" kaydedildi.

ABD ile nükleer müzakerelerin geleceğine değinilmeyen açıklamada, Güney Kore ile ilişkilere dair de değerlendirmeye yer verilmedi.

En son Kongre 2016'da toplanmıştı

Kuzey Kore'de Kim Jong-un'un 2011'de göreve gelmesinin ardından en son 2016'da parti kongresini toplamıştı. Bu toplantı öncesinde Kongre 36 yıl boyunca toplanmamıştı.

Söz konusu Kongrede Kim, 5 yılık kalkınma planı çerçevesinde ülkenin elektrik altyapısını geliştirmeyi, tarımsal ve imalat üretimini arttırmayı vadetmişti.

Kim, Kongrede Kuzey Kore'nin kendi topraklarına ve egemenliğine yönelik saldırı olmadıkça nükleer silahlara başvurmayacağı sözünü vermiş, Güney Kore'ye barış için müzakere çağrısı yapmıştı.

Güney Kore'de o sırada Kuzey'e karşı katı bir tutum izlenmesini savunan Park Geun-hye liderliğindeki hükümet iktidarda olduğundan müzakereler konusunda adım atılmamış ancak daha ılımlı bir çizgideki mevcut Devlet Başkanı Moon Jae-in'in 2017'de göreve gelmesini ardından iki Kore arasında barışa yönelik diplomatik adımlar atılmaya başlamıştı.

Kim ve Moon, 2018'de üç kez bir araya gelmiş, ABD ve Kuzey Kore arasında da Pyongyang yönetiminin nükleer silah programını sonlandırması için müzakereler yürütülmesine karar verilmişti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Kaynak: AA

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