Kuzey Kore yeni geliştirdiği uçaksavar füzesini test etti

Kuzey Kore, yeni geliştirilen uçaksavar füzesini test ettiğini açıkladı.

Son haftalarda art arda gerçekleştirdiği silah testleri ile gündeme gelen Kuzey Kore, dün yeni geliştirilen bir uçaksavar füzesinin denemesini gerçekleştirdiğini duyurdu. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre Kuzey Kore Savunma Bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamada, Pyongyang tarafından eylülde yapılan 4. füze testinin çeşitli uçaksavar füze sistemlerinin incelenmesi ve geliştirilmesinde kritik öneme sahip olduğu kaydedildi. Testin füzenin genel savaş işlevini, fırlatma rampası, radar ve muharebe komuta aracının pratik kabiliyetini saptamayı amaçladığı belirtildi. Ayrıca füzenin yeni teknolojilere sahip olduğu aktarıldı. Denemenin yeri ve uçuş mesafesi gibi detayları paylaşılmazken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un çarşamba günü ülkenin en üst düzey yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi toplantısında Pyongyang'ın silah teknolojisini son derece hızlı bir şekilde geliştirdiğini söylemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

1 ayda dört deneme

Son gelişme ile birlikte eylül ayında gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 4'e yükselen Kuzey Kore, son olarak 28 Eylül'de Hwasong-8 tipi hipersonik bir füze test ettiğini duyurmuştu. Pyongyang'ın artan silahlanma faaliyetleri bölgede gerilimi arttırırken, Kuzey Kore'nin girişimleri ABD, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere uluslararası camianın tepkisini çekmişti. - PYONGYANG

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