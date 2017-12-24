Kuzey Kore: "Yaptırım Kararları Savaş Eylemi"

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletlerin ülkeye yönelik aldığı son yaptırım kararlarının "savaş eylemi" olduğunu söyledi.



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dün açıklanan Kuzey Kore'nin nükleer silah programlarını kısıtlamayı amaçlayan yaptırımlar Pyonyang yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer gücünden korktuğu bu nedenle de ülkeye yönelik en sert yaptırımların çılgınca olduğu kaydedildi. Yeni kararın Kuzey Kore'nin tamamen abluka altına alınması anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, "ABD ve yanlıları tarafından uydurulan 'yaptım çözümlerini', Kore Yarımadasında ve bölgede barış ve istikrarı ihlal eden bir 'savaş eylemi' olarak tanımlıyoruz" denildi. - PYONGYANG