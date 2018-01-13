70 Yılda Liderleri İki Kez Bir Araya Gelen Kuzey Kore ve Güney Kore 15 Ocak'ta Görüşecek

Dünya şimdi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in bir araya gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, Kore Yarımadası'nın düşman kardeşlerinin 15 Ocak'ta Tongil'de görüşeceklerini son dakika haberi olarak duyurdu.

İKİ YIL SONRA AYNI MASADA

9 Ocak'ta ünlü sınır köyü Panmunjom'da iki yıl sonra üst düzey yetkilileri aynı masa etrafında buluşturan görüşme sonucunda, Kuzey Koreli sporcuların Güney Kore'deki Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmelerine karar verilmişti. Atletlerle birlikte üst düzey bir yetkililer de Güney Kore'ye seyahat edecek.

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9 Şubat'ta başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları, 25 Şubat tarihinde sona erecek.

Ayrıca iki ülke arasındaki askeri acil hat telefonu yeniden açılmıştı.

KİM JONG-UN'UN YENİ YIL MESAJI İLİŞKİLERİ DÜZELTTİ

2017'de 20'den fazla füze deneyerek dünyayı titreten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında Güney Kore'ye diyalog teklif etti ve gerisi çorap söküğü gibi geldi. Seul yönetiminin olumlu yanıtının ardından taraflar Panmunjom'da buluşmak için anlaştı.

GÜNEY KORE'DEN KİM JONG-UN'LA GÖRÜŞME SİNYALİ

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Koreler arası ilişkileri geliştirmeye ve Kuzey'in nükleer programının yol açtığı gerilimi çözümlemeye yardımcı olması halinde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmeye açık olduğunu söylemişti.

Koreler arası ilişkilerin, Kuzey'in nükleer programının durdurulması konusunda ilerleme kaydedilmediği sürece gelişemeyeceğine dikkati çeken Moon, provokasyonlara yeniden başlaması halinde Kuzey Kore'nin daha sert uluslararası yaptırım ve baskılarla karşılaşacağını savunmuştu.

70 YILDA İKİ KEZ BİR ARAYA GELDİLER



Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri, son 70 yılda yalnızca iki kere müzakereler için bir araya geldi. Kim Dae-jung ve Kim Jong Il'in bu fotoğrafı da 14 Haziran 2000'de ortak bir deklarasyon imzaladıktan sonra çekilmişti.



2007'de çekilen bu fotoğrafta da Kim Jong Il bu sefer o dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Roh Moo-hyun ile bir arada yer alıyor.

Şimdi de Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bir araya gelip gelmeyeceğini bütün dünya kamuyou merak ediyor.

Güney ve Kuzey Kore, 1953'te sona eren savaştan sonra yalnızca ateşkes anlaşması imzaladı ve düşman kardeşler halen teknik olarak savaş halinde.

Her yıl yaklaşık bin Kuzey Koreli aradaki sınırı aşıp Güney'e kaçıyor.