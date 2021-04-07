- Kuzey Kore: "Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı"
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- Kuzey Kore: "Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kuzey Kore: "Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı" Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütüne sunduğu son raporda ülkede korona virüs vakasının bulunmadığını ifade etti.

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- Kuzey Kore: "Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı"

PYONGYANG - Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütüne sunduğu son raporda ülkede korona virüs vakasının bulunmadığını ifade etti.

Korona virüsle ile mücadeleyi "ulusal varoluş meselesi" olarak nitelendiren Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne yeni bir rapor sundu. Raporda ülke genelinde kimsenin korona virüse yakalanmadığı belirtildi. DSÖ'nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, Kuzey Kore'de salgının başlangıcından 1 Nisan'a kadar 23 bin 121 kişiye Covid-19'de testi yapıldığını ve tüm sonuçların negatif olduğunu bildirdi.

Korona virüs şüphesiyle karantinaya alınan kişi sayısına dair veri ise paylaşılmadı.

Öte yandan Kuzey Kore dün, Covid-19'un yol açtığı küresel sağlık krizinden sporcularını korumak için Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmama kararı alındığını duyurmuştu.

- Kuzey Kore: 'Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı'
- Kuzey Kore: 'Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı'
- Kuzey Kore: 'Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı'
- Kuzey Kore: 'Ülkede korona virüs vakasına rastlanmadı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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