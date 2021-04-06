Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'na sporcu göndermeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'na sporcu göndermeyecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'na sporcu göndermeyecek

Kuzey Kore yönetimi, Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'na sporcu göndermeyeceğini açıkladı.

Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir
Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz

Kuzey Kore yönetimi, Covid-19 salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'na sporcu göndermeyeceğini açıkladı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, dev organizasyona ilişkin Kuzey Kore'den sürpriz bir hamle geldi. Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Tokyo Olimpiyatları'na katılmama kararı aldığı bildirildi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) Olimpiyat Komitesi'nin 25 Mart'ta gerçekleştirdiği bir toplantıda üyelerinin önerilerini ele aldığı, Covid-19'un yol açtığı küresel sağlık krizinden sporcuları korumak için 32. Olimpiyat Oyunları'na katılmama kararı alındığı vurgulandı.

SÜRPRİZ KARAR

Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa ise düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Kuzey Kore'nin yaptığı yazılı açıklamaya dair ayrıntıları doğrulamaya çalıştığını söyledi. Japonya Olimpiyat Komitesi de Pyongyang'ın Tokyo Oyunlarına katılmayacağını kendilerine bildirmediğini açıkladı.

SALGININ DURUMU BİLİNMİYOR

Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ülkede virüs vakası doğrulanmadığını iddia eden Pyongyang yönetiminin, tedbir olarak komşuları Çin ve Rusya ile olan insan trafiğini ciddi şekilde kısıtladığı ve sınırlarını kapattığı kamuoyuna yansımıştı. Buna rağmen ülkede Covid-19 salgınına dair durumun net olarak bilinmediği belirtilmişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Yaşar Güler Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Demet Özdemir İbrahim Çelikkol
Spor Can Bartu Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Özil İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'na sporcu göndermeyecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 10:05:20. #1.14#
title