Kuzey Kore, tartışmalı uydu fırlatma alanında 'çok önemli' tatbikat yaptı
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Kuzey Kore, tartışmalı uydu fırlatma alanında 'çok önemli' tatbikat yaptı

Kuzey Kore, batı kıyısındaki bir deneme sahasında "çok önemli" bir tatbikat yaptığını duyurdu. Pyongyang yönetimi, bu tatbikattan önce yaptığı bir açıklamada ABD ile müzakerelerde ülkenin nükleer silahlardan arındırılma seçeneğinin artık masada olmadığını belirtti.

08.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:59
Kuzey Kore, tartışmalı uydu fırlatma alanında 'çok önemli' tatbikat yaptı

, batı kıyısındaki bir deneme sahasında "çok önemli" bir tatbikat yaptığını duyurdu. Pyongyang yönetimi, bu tatbikattan önce yaptığı bir açıklamada ABD ile müzakerelerde ülkenin nükleer silahlardan arındırılma seçeneğinin artık masada olmadığını belirtti.


Ülkenin resmi haber kaynağı Kore Merkez Ajansı'ndan (KCNA) yapılan açıklamada, Kuzey Koreli yetkililerin ABD'ye kapatma sözü verdiği tartışmalı Sohae Uydu Fırlatma Alanı'nda "çok önemli bir tatbikat"ın yapıldığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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