Kuzey Kore sorununda Japonya-ABD-Güney Kore ile iş birliği vurgusu
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Kuzey Kore sorununda Japonya-ABD-Güney Kore ile iş birliği vurgusu

07.11.2020 03:51 | Son Güncelleme: 07.11.2020 03:54
Kuzey Kore sorununda Japonya-ABD-Güney Kore ile iş birliği vurgusu

Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Kitamura Şigeru, Kuzey Kore sorununa ilişkin ABD ve Güney Kore ile üçlü iş birliğinin önemini bildirdi.

Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Kitamura Şigeru, Kuzey Kore sorununa ilişkin ABD ve Güney Kore ile üçlü iş birliğinin önemini bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre Kitamura, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Suh Hoon ile görüştü.

Kitamura, telekonferans görüşmesinde, Kuzey Kore sorununa ilişkin Japonya-ABD-Güney Kore'nin üçlü iş birliğinin öneminin vurgulandığını belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre görüşmede, Kuzey Kore sorununun çözümüne yönelik Washington-Pyongyang diyaloğunun sürdürülmesinin önemi de gündeme geldi.

Kuzey Kore tarafından 1970-80'lerde "alıkonulduğu" kaydedilen Japon vatandaşlarının ülkelerden geri dönüşleri konusunda O'Brien ve Suh, Japonya'ya desteklerini bildirdi.

Üçlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın şartlarının hafiflemesiyle, yüz yüze bir toplantıda bir araya gelme isteklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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