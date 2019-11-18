Kuzey Kore: Sadece Trump'ı parlatan ve bize faydası olmayan görüşmelerle artık ilgilenmiyoruz
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Kuzey Kore: Sadece Trump'ı parlatan ve bize faydası olmayan görüşmelerle artık ilgilenmiyoruz

Kuzey Kore'den Pazartesi günü yapılan açıklamada "Başkan Donald Trump kendini parlatacak diye Amerika Birleşik Devletleri ile anlamsız görüşmelere devam etmekle ilgilenilmediği" belirtildi ve "eğer ABD diyalog istiyorsa düşmanca politikalar sona ermeli" çağrısı yapıldı.

18.11.2019 22:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:04
Kuzey Kore: Sadece Trump'ı parlatan ve bize faydası olmayan görüşmelerle artık ilgilenmiyoruz

Kuzey Kore, "Başkan Donald Trump kendini parlatacak diye Amerika Birleşik Devletleri ile anlamsız görüşmelere devam etmekle ilgilenilmediğini" açıkladı. Kore yönetimi ayrıca "Eğer ABD diyalog istiyorsa düşmanca politikalar sona ermeli" çağrısı yaptı.


Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Kye Gwan tarafından iletilen açıklama, Başkan Trump'ın Kim Jong Un'a yeni bir zirve için 'çabuk hareket et' mesajı göndermesinden bir hafta sonra geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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