Kuzey Kore, Propaganda Aracı Olarak Kullanacağı Akıllı Telefonunu Tanıttı

Pyongyang 2425 isimli telefon, yalnızca devlet tarafından onaylanan uygulamaları çalıştıracak ve intranet ağı olan ve devlet tarafından işletilen 'Mirae' isimli Wi-Fi ağına erişebilecek. Ülkenin dünyadan izole bir şekilde yönetilmesine rağmen cihazın seri numarası, telefonun Çin'de üretildiğini gösteriyor.

Pyongyang 2425, standart bir akıllı telefona benziyor ve 8 çekirdekli bir işlemci, kablosuz şarj ve yüz tanıma teknolojisi gibi özelliklerle beraber geliyor. Güney Koreli haber sitesi Daily NK, telefonu satın alarak inceledi ve seri numarasını kontrol ederek telefonun Çinli bir üretici tarafından üretildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Uzmanlara göre bu cihazlar, Kuzey Kore kendi yazılımını telefonlara kurmadan önce tamamlanmış bir ürün olarak ithal edildi. Daily NK'ye konuşan ve ismini vermek istemeyen bir uzman, yaptığı açıklamada "Yazılımın değiştirilmesi, kullanılan donanımın türüne bakılmaksızın işlevsellikte bazı sorunlara yol açabilirken Kuzey Kore, telefonun yazılımını aldıktan sonra değiştirmiş olabilir" dedi.