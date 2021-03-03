Kuzey Kore'nin yeni nükleer tesisleri uydudan görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuzey Kore'nin yeni nükleer tesisleri uydudan görüntülendi

03.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:46
Kuzey Kore'nin yeni nükleer tesisleri uydudan görüntülendi

Amerikalı uzmanlar, Kuzey Kore'nin Kusong kenti yakınlarında yeni nükleer tesis inşa ettiğini iddia etti.

Amerikalı uzmanlar, Kuzey Kore'nin Kusong kenti yakınlarında yeni nükleer tesis inşa ettiğini iddia etti. Pyongyang yönetimi tarafından inşa edildiği iddia edilen yeni nükleer tesisler uydudan görüntülendi. 

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Vermont eyaletindeki Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'ndeki uzmanlar, Kuzey Kore'nin Kusong kenti yakınlarındaki Yongdoktong'da yeni nükleer tesis inşa ettiğini iddia etti. Söz konusu yeni nükleer tesislerin gizli bir tünel sayesinde diğer tesislere bağlantı yolu için kullanıldığı ifade edildi. Askeri üssün uydudan çekilen fotoğrafları yorumlayan uzmanlar, "Maxar tarafından yayınlanan görüntüler, Aralık 2019'a kadar geçen bir çift tünel girişini ve Şubat 2021'de görülebilen yeni bir bina benzeri yapıyı gösteriyor" dedi.

"NÜKLEER SİLAH ÜRETMEYE VE DEPOLAMAYA DEVAM "

CNN International'a konuşan ABD istihbaratı yetkilisi, Yongdoktong'da bulunan askeri binaların Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını depoladığı tesisler olduğunu ifade etti. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin nükleer silah üretmeyi sürdürdüğünü ve ürettiklerini depolamaya devam ettiğini aktardı. Amerikan medyası, Pentagon'un henüz bu konuda bir açıklama yapmadığını duyurdu.

BİDEN'IN 'KUZEY KORE POLİTİKASI' HENÜZ BİLİNMİYOR

ABD medyası, Başkan Joe Biden'ın Kuzey Kore politikasına ilişkin net bir tutum sergilenmediğini ve atacağı adımların bilinmediğini aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçen ay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başkanın görüşüne göre, Kuzey Kore'nin nükleer balistik füzesi ve nükleer silahların yayılmasıyla ilgili diğer faaliyetler, dünyanın uluslararası barış ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Küresel yayılmayı önleme rejimini baltalıyor" ifadelerine yer vermişti.


Kuzey Kore'nin yeni nükleer tesisleri uydudan görüntülendi
Kuzey Kore'nin yeni nükleer tesisleri uydudan görüntülendi
Kuzey Kore'nin yeni nükleer tesisleri uydudan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Zeki Müren Demet Akalın Sedat Kapurtu
Spor Can Bartu Caner Erkin Halis Özkahya Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuzey Kore'nin yeni nükleer tesisleri uydudan görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 09:58:12. #1.14#
title