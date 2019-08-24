Kuzey Kore'nin yeni füze denemesine Trump yorumu: Kim Jong Un bana karşı dürüst biri

24.08.2019 20:15

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne iki kısa menzilli füze fırlattığını duyurdu. Kuzey Kore'nin cumartesi günü fırlattığı balistik füzeler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un haziran ayındaki buluşmasından bu yana 7. deneme oldu.



Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Güney Hamgyong eyaletinden iki balistik füze fırlattığı, 97 kilometre yüksekliğe ulaşan füzelerin 380 kilometre uçtuktan sonra Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne düştüğüne yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle