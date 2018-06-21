Kuzey Kore'nin Nükleerde Somut Bir Adım Attığına İlişkin Bilgi Yok"

– ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını iptal ettiğine, ya da konu ile ilgili atılmış somut bir adıma ilişkin bir bilgisi olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'daki Singapur zirvesi sonrasında, Kuzey Kore'nin nükleer silah porgramını iptal etmesi ilgili bir toplantının daha yapılabileceğini duyurmuştu; ancak, Mattis böyle bir toplantıyı yakın bir gelecekte beklemediğini söyledi.

Singapur zirvesi çıkışında konuşan Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını iptal edeceğini, buna karşılık olarak da ABD'nin Güney Kore ile gerçekleştirdiği askeri tatbikatları durduracağını söylemişti.

Mattis, Pentagon'un Ağustos ayı için planlanmış tatbikatlarını durdurma kararı aldığını belirtirken, Kuzey Kore tarafından atılmış herhangi bir adımdan haberi olmadığını söyledi ve "Kapsamlı müzakereler henüz başlamadı. Bu aşamada somut bir adım beklemiyorum" dedi.

Singapur zirvesi sonrasında Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile birlikte Kuzey Kore yetkilileriyle nükleer silahsızlanma anlaşmasının ayrıntılarını görüşeceğini söylemişti. - İsatanbul