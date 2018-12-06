Kuzey Kore'nin Nükleer Test Alanı Uydudan Görüntülendi

– Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silahsızlanma anlaşması üzerinden yalnızca aylar geçmesine rağmen, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze sistemlerini geliştirmeye devam ettiği duyuruldu.

CNN'in uydu görüntüleri ile desteklendiği iddiasına göre, Kuzey Kore uzun menzilli füze çalışmalarının yapıldığı tesisleri son birkaç ayda gözle görülür şekilde büyüterek, geliştirmeye devam ediyor. Haberde, bu durumun iki ülke arasındaki nükleer silahsızlanma anlaşması üzerinde yapılan görüşmelerde bir gelişme kaydedilmemesinden kaynaklandığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'yi dikkatle takip ediyoruz ancak istihbarata dair konular hakkında bilgi verilmesi mümkün değil" denildi.

Kim Jong-Un ve Trump, Haziran ayında Singapur'da katıldıkları bir toplandıta "Kuzey Kore yarımadasının nükleer silahsızlanması" konusunu ele almış ve Kuzey Kore ülkenin bililnen tek nükleer silah deneme alanını kapatacağını duyurmuştu.

Kuzey Kore, ekonomik yaptırım tehditleri ve diplomatik görüşmelere rağmen nükleer programını durdurmayı kabul etmemişti.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden politika profesörü Vipin Narang twitter paylaşımında, "Kuzey Kore hiçbir zaman nükleer silahlardan vazgeçeceğini söylemedi. Trump'ın bu durumun farkında olduğunu düşünüyorum. Kim silahsızlandığını söylüyor, Trump da ona inanmış gibi davranıyor" dedi.

ABD yetkilileri Kuzey Kore'nin ülke için yaptırımlar uygulanmadan nükleer silahsızlanması gerektiğini belirtirken, Kuzey Kore resmi televizyonunda bu talep "düşmanca" bulundu ve ABD'nin, iyi niyetli bir harekete kötü niyetle yaklaştığı ifade edildi. - Emir