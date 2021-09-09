Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünde "koruyucu kıyafetli" geçit töreni
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Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünde "koruyucu kıyafetli" geçit töreni

Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünde 'koruyucu kıyafetli' geçit töreni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde, "tehlikeli madde giysisi" olarak bilinen turuncu renkli koruyucu elbiseler giyen ve gaz maskeleri takan askerler tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde, "tehlikeli madde giysisi" olarak bilinen turuncu renkli koruyucu elbiseler giyen ve gaz maskeleri takan askerler tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü, başkent Pyonyang'da düzenlenen askeri geçit töreniyle kutlandı. Ünlü Kim Il-Sung Meydanı'nda gerçekleştirilen törende bulunan ve son haftalarda verdiği kilolarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti. Kim'in izlediği askeri geçit töreninde, alışılmışın dışında anlar da yaşandı. Törende "tehlikeli madde giysisi" olarak bilinen turuncu renkli koruyucu elbiseler giyen ve gaz maskeleri takan askerler yer alırken, o anlar uluslararası basında büyük ses getirdi. Koruyucu elbise ve gaz maskelerinin "korona virüse karşı mücadeleyi sembolize ettiği" şeklinde yorumlar yapılırken, salgınla mücadelede kullanılan koruyucu ekipmanların oldukça farklı olması nedeniyle söz konusu fotoğraf büyük merak uyandırdı. Ordu birlikleri ise üniforma ve silahlarıyla yürüyerek kendilerini izleyen liderlerini selamladı.

AĞIR SİLAHLARIN TÖRENDE SERGİLENİP SERGİLENMEDİĞİ BİLİNMİYOR

Ülkedeki kutlama törenleri genellikle ağır silahlar ve nükleer gücün sergilenmesiyle gövde gösterisine dönüşürken, bu kez basına servis edilen görüntülerde ağır silahların ya da nükleer başlıkların törende yer almadığı göze çarptı. Kim Jong-un'un da törende konuşma yapıp yapmadığı bilinmiyor.

(İHA)

Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünde 'koruyucu kıyafetli' geçit töreni
Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünde 'koruyucu kıyafetli' geçit töreni
Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünde 'koruyucu kıyafetli' geçit töreni
Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünde 'koruyucu kıyafetli' geçit töreni
Kuzey Kore'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünde 'koruyucu kıyafetli' geçit töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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