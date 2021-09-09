Kuzey Kore'nin kuruluş yıl dönümünde tehlikeli maddelere karşı koruyucu kıyafet giyen askerler dikkati çekti
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Kuzey Kore'nin kuruluş yıl dönümünde tehlikeli maddelere karşı koruyucu kıyafet giyen askerler dikkati çekti

Kuzey Kore'nin kuruluş yıl dönümünde tehlikeli maddelere karşı koruyucu kıyafet giyen askerler dikkati çekti
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Kuzey Kore'nin 73. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen geçit töreninde, tehlikeli maddelere karşı koruyucu turuncu kıyafet giyen gaz maskeli askerler yürüyüş yaptı.

Kuzey Kore'nin 73. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen geçit töreninde, tehlikeli maddelere karşı koruyucu turuncu kıyafet giyen gaz maskeli askerler yürüyüş yaptı.

Kore Merkez Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore'nin kuruluş yıl dönümü, her sene olduğu gibi Pyongyang'daki Kim Il-sung Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreniyle kutlandı.

Törende, tehlikeli maddelere karşı koruyucu turuncu kıyafet giyen ve gaz maskeli askerlerin yürüyüşü dikkati çekti.

Gece yarısı düzenlenen törende, çok sayıda roketatar ve tank savar füzeleri taşıyan araçlar da dahil olmak üzere klasik silahlar sergilendi.

Diğer yandan, Ekim 2020'de düzenlenen askeri geçit töreninde sergilenen balistik füzeler, bu törende yer almadı.

Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesi de Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un, törende balkondan askerlere ve izleyicilere el salladığı bir fotoğraf yayınladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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