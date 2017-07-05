Kuzey Kore'nin "Kıtalararası Balistik Füze" Denemesi
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesin yapmasını kınayarak Pyongyang yönetimine provokasyonlara son verme çağrısında bulundu.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesin yapmasını kınayarak Pyongyang yönetimine provokasyonlara son verme çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının "arsız" şekilde ihlali olduğu belirtilerek, bu eylemin gerginliği tehlikeli bir şekilde artıracağı vurgulandı.
Genel Sekreter Guterres'in denemeyi kınadığı ve Kuzey Kore liderlerine provokasyonlara son vererek uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptığı duyurulan açıklamada, Guterres'in bu ciddi sınamaya karşı uluslararası toplumun birlik olmasını istediği ifade edildi.
BM Güvenlik Konseyi bugün toplanıyor
Öte yandan, füze denemesi nedeniyle ABD, Japonya ve Güney Kore, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.
ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Konseyin bugün yerel saatle 15.00'te (TSİ 22.00) toplanacağı bildirildi.
Toplantının açık yapılacağı bilgisi verildi.
BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle 2006 yılından bu yana yaptırımlar uyguluyor. Konsey, artan ihlaller üzerine geçen yıl aldığı kararla Kuzey Kore'nin birçok değerli madeni ihraç etmesini yasaklamıştı.
Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı ve denemenin başarılı olduğu belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti.