Kuzey Kore'nin füze tesisinde inşaat faaliyetleri iddiası

23.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:05

Kuzey Kore'de uzun menzilli füze fırlatma rampası üretiminin yapıldığı tesiste inşaat halindeki yeni bir yapının tespit edildiği ileri sürüldü.



Planet Labs isimli şirketin 19 Aralık tarihli uydu görüntüleri üzerindeki incelemesi sonucunda, Pyongyang yakınında bir fabrikada uzun menzilli füze fırlatma rampası üretiminin yapıldığı tesiste hareketlilik ve bir yapının inşaatının devam ettiği belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle