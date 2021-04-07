Kuzey Kore'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne sunduğu rapor şaşırttı: Hiç koronavirüs vakası görülmedi

Dünyanın en dışa kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de yetkililer, DSÖ'ye ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirtti. Virüsle mücadelenin "ulusal varoluş meselesi" olarak değerlendirildiği Kuzey Kore'de yetkililer, DSÖ'ye son raporunu sundu.

Söz konusu raporda, ülke genelinde kimsenin Kovid-19'a yakalanmadığını ifade etti. DSÖ'nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, 732'si 26 Mart-1 Nisan döneminde olmak üzere, salgının başından bu yana ülke genelinde 23 bin 121 kişiye test yapıldığını, elde edilen tüm test sonuçlarının negatif olduğunu aktardı.

Kuzey Kore'de Kovid-19 şüphesiyle kaç kişinin karantinaya alındığına ilişkin sayıların DSÖ ile paylaşılmadığı kaydedildi. Kuzey Kore, dün, sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıklamıştı. Salgın dünyayı sardığından beri başta Kim Jong-un olmak üzere tüm yetkililer ülkede hiç koronavirüs vakası olmadığı konusunda tekrar tekrar açıklamalar yapsalar da geçtiğimiz dönemde başkent Pyongyang'dan sızan haberler durumun aksini kanıtlar gibi.

Zira Kuzey Kore'nin bir süredir Kovid-19 aşısı geliştirmek için yoğun mesai harcadığı biliniyor. Vaka açıklamayan ülkenin bu eforu ise salgın hakkında 'yalan söylüyor' yorumlarının sıkça dile getirilmesine ne den oluyor.

Kuzey Kore koronavürs salgınıyla ilgili haberlerin ilk kez duyulmaya başladığı günlerde, Ocak 2020'de dünyayla olan bağını neredeyse koparmış; ülkenin kapılarını tüm dünyaya kapatmıştı.