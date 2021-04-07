Kuzey Kore'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne sunduğu rapor şaşırttı: Hiç koronavirüs vakası görülmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Kore'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne sunduğu rapor şaşırttı: Hiç koronavirüs vakası görülmedi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya
Kuzey Kore'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne sunduğu rapor şaşırttı: Hiç koronavirüs vakası görülmedi

Dünyanın en dışa kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'de yetkililer, DSÖ'ye ülkede henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadığını bildirdi.

AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı

Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirtti. Virüsle mücadelenin "ulusal varoluş meselesi" olarak değerlendirildiği Kuzey Kore'de yetkililer, DSÖ'ye son raporunu sundu.

Söz konusu raporda, ülke genelinde kimsenin Kovid-19'a yakalanmadığını ifade etti. DSÖ'nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, 732'si 26 Mart-1 Nisan döneminde olmak üzere, salgının başından bu yana ülke genelinde 23 bin 121 kişiye test yapıldığını, elde edilen tüm test sonuçlarının negatif olduğunu aktardı.

Kuzey Kore'de Kovid-19 şüphesiyle kaç kişinin karantinaya alındığına ilişkin sayıların DSÖ ile paylaşılmadığı kaydedildi. Kuzey Kore, dün, sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıklamıştı. Salgın dünyayı sardığından beri başta Kim Jong-un olmak üzere tüm yetkililer ülkede hiç koronavirüs vakası olmadığı konusunda tekrar tekrar açıklamalar yapsalar da geçtiğimiz dönemde başkent Pyongyang'dan sızan haberler durumun aksini kanıtlar gibi.

Zira Kuzey Kore'nin bir süredir Kovid-19 aşısı geliştirmek için yoğun mesai harcadığı biliniyor. Vaka açıklamayan ülkenin bu eforu ise salgın hakkında 'yalan söylüyor' yorumlarının sıkça dile getirilmesine ne den oluyor.

Kuzey Kore koronavürs salgınıyla ilgili haberlerin ilk kez duyulmaya başladığı günlerde, Ocak 2020'de dünyayla olan bağını neredeyse koparmış; ülkenin kapılarını tüm dünyaya kapatmıştı.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Cahit Özkan Türker Ertürk Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Ahmet Kural Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ozan Tufan Ünal Karaman Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuzey Kore'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne sunduğu rapor şaşırttı: Hiç koronavirüs vakası görülmedi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:32:20. #1.15#
title