Kuzey Kore'nin Asimetrik Askeri Yetenekleri

Küresel strateji çevreleri, Pyongyang'ın taarruz amaçlı siber imkanları ile kimyasal ve biyolojik harp yetenekleri gibi, nükleer olmayan caydırıcı güçlerini çoğunlukla göz ardı ediyor.

Kuzey Kore'nin Asimetrik Askeri Yetenekleri

Küresel strateji çevreleri, Pyongyang'ın taarruz amaçlı siber imkanları ile kimyasal ve biyolojik harp yetenekleri gibi, nükleer olmayan caydırıcı güçlerini çoğunlukla göz ardı ediyor.

Kaynak: Dunya.com