Kuzey Kore'nin ABD ile Görüşme Talebi Sürüyor

Kuzey Kore devlet medyası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump ile Singapur'da görüşme talebinin sürdüğünü duyurdu.

Açıklama, Kim'in Güney Kore lideri Moon Jae-in ile sürpriz görüşmesinin ardından geldi.

Toplantıda sonrasında Moon, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya adanmışlığının devam ettiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü, 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuş, gerekçe olarak da Kuzey Kore'den gelen "düşmanca açıklamaları" göstermişti.

Fakat Trump, Cumartesi günü yaptığı açıklamada toplantı tarihinin değişmediğini ve "işlerin yolunda gittiğini" söyledi.

Toplantının Kore yarımadasında kalıcı barış ortamına giden yolu açabileceği düşünülüyordu.

İki Kore liderinin Cumartesi günü yaptığı toplantıdan sonra Kuzey Kore devlet ajansı KCNA, liderlerin 12 Haziran'da ABD ile görüşme talebinin devam ettiğini duyurdu.

Moon ise Kuzey Kore'nin, ABD'nin Kuzey Kore'deki rejimin istikrarı konusunda güvence vermeyeceğine dair şüpheleri olduğunu söyledi.

Moon "Kim'in emin olamadığı şey, ülkesinin düşmanca ilişkileri sonlandırma sözü veren ABD'ye güvenip güvenemeyeceği."

Beyaz Saray ise Cumartesi yaptığı açıklamada "12 Haziran'da Singapur'u sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunda bir değişiklik olmadı" ifadeleri yer aldı.

Trump, Beyaz Saray'daki bir kaynağa dayanarak toplantının artık Trump istese bile aynı tarihte düzenlenemeyeceğini belirten New York Times haberine Twitter'dan verdiği yanıtta bunun doğru olmadığını söyledi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1000396430371106817

Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada toplantıyı iptal ettiğini duyururken Cuma günü ise Kuzey Kore ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Toplantı öncesinde hangi sorunların aşılması gerekiyor?

Moon, Cumartesi günkü toplantı sonrası "ABD ve Kuzey Kore çözüme ulaşmak için aynı kararlılığa sahip. Bunun nasıl olacağı için bir yol haritası hazırlanmalı ve bu süreç zor olabilir" diye konuştu.

Moon, kendisinin de "nükleer silahlardan tamamen arınma" kavramıyla neyin kastedildiğinden emin olmadığını, Kim'in tüm nükleer silahlarını teslim etmek istediğinden emin olmadığını söyledi. Geçmişte de bu yönde verilen sözler tutulmamıştı.

Analistler ABD'nin önce nükleer silahlardan arınma, sonra yaptırımların kaldırılması formülüne sıcak baktığını söylüyor.

Kim ise aşamalı bir yaklaşım talep ediyor ve attığı her adıma Güney Kore ve ABD'nin benzer adımlarla karşılık vermesi gerektiğini, ayrıca ABD'nin Güney Kore'deki varlığını azaltması gerektiğini söylüyor.

Donald Trump bu tip bir aşamalı yaklaşımı reddetmiş değil.

2006'dan beri yaptırımlara maruz kalan Kuzey Kore'nin ihracatı ve petrol ithalatı kısıtlanmış durumda. Ülke, varlığına yönelik bir tehdit olmayacağının garantisini istiyor.