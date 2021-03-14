Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Biden'ı görmezden geldiği iddia edildi
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Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Biden'ı görmezden geldiği iddia edildi

14.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:58
Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Biden'ı görmezden geldiği iddia edildi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin birden fazla diplomatik kanal üzerinden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ve Pyongyang yönetimiyle temas kurmaya çalıştığı, ancak Kuzey Kore'nin Biden'ı görmezden geldiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin birden fazla diplomatik kanal üzerinden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ve Pyongyang yönetimiyle temas kurmaya çalıştığı, ancak Kuzey Kore'nin Biden'ı görmezden geldiği öne sürüldü.

Yerel medyaya konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Şubat ayından beri gerilimin tırmanmasını önlemek için birçok kanaldan Kim Jong-un yönetimiyle temas kurmaya çalıştığını ileri sürdü. Biden yönetiminin birçok girişime rağmen Kuzey Kore'nin bunu görmezden geldiği aktarıldı.

ABD-KUZEY KORE NÜKLEER KRİZİ

ABD ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerde, zaman zaman Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programları nedeniyle gerilim yaşanıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Singapur'da 2018'de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmiş, iki lider arasında daha sonra mektuplaşmalar olmuştu. Ancak Kuzey Kore'nin nükleer programları devam etmişti.


Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Biden'ı görmezden geldiği iddia edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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